Le projet américain Cure veut renforcer son appui sanitaire au Burkina Faso

New York, 26 septembre 2025 (AIB)-Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu vendredi à New York le directeur des relations avec les gouvernements et les ONG du projet américain Cure, Ayoob Ayoobi, qui a réaffirmé la volonté de son organisation de poursuivre et d’amplifier son appui au système sanitaire du Burkina Faso.

« Nous apprécions ce que le gouvernement burkinabè fait actuellement sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré et nous voulons continuer à apporter notre aide », a déclaré Ayoob Ayoobi à sa sortie d’audience.

Spécialisé dans les dons d’équipements médicaux, le projet Cure est considéré comme le plus grand projet humanitaire des États-Unis. Présent dans 135 pays, il fournit des matériels hospitaliers et des ressources sanitaires pour améliorer l’accès aux soins.

Très satisfait de la collaboration entamée avec le Burkina Faso, M. Ayoobi a assuré que son organisation entend « allouer davantage de ressources dans le domaine sanitaire » et poursuivra les discussions avec l’ambassade du Burkina à Washington afin d’identifier les priorités nationales.

« Durant nos échanges, j’ai pu recueillir beaucoup d’informations et nous sommes engagés à apporter plus d’aide au profit du Burkina Faso », a-t-il confirmé.

L’objectif du projet Cure, selon son représentant, est de contribuer au renforcement du système de santé et de garantir de meilleurs soins aux populations du pays des Hommes intègres.

