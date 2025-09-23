INTENDANCE DE LA PRÉSIDENCE DU FASO

Le lieutenant Korê Bernard YARO installé dans ses fonctions

(Ouagadougou, le 23 septembre 2025). Le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dékomwin MEDAH, a présidé, hier lundi, la cérémonie de passation de service entre l’Intendant entrant de la Présidence du Faso, le Lieutenant Korê Bernard YARO et celui sortant le Capitaine Phillipe SOMDA.

Le nouvel Intendant de la Présidence du Faso, le Lieutenant Korê Bernard YARO a réitéré sa gratitude aux plus hautes autorités pour la confiance placée en sa personne, en lui confiant cette responsabilité prestigieuse.

Il s’engage à préserver les acquis et améliorer la gestion en favorisant la cohésion et la collaboration. « La gestion que j’entends instaurer sera placée sous le signe de la collaboration, du don de soi et de la disponibilité de chacun, afin que l’Intendance de la Présidence du Faso puisse continuer à jouer son rôle de soutien essentiel au Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, dans sa noble mission pour un Burkina Faso libre, uni et prospère », soutient-il.

Quant à l’Intendant sortant, le Capitaine Phillipe SOMDA, il a évoqué les défis rencontrés et les efforts déployés pour les surmonter. Il a exhorté son successeur à diriger avec courage et selon les orientations du Chef de l’État.

« Mon lieutenant, ne vous trompez jamais sur le fait que votre première mission c’est de suivre les orientations de son Excellence le Chef de l’État », conseille-t-il, avant de l’inviter à être un bon manager.

Le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dékomwin MEDAH en installant le nouvel Intendant dans ses fonctions l’a « engagé à s’abreuver à la source de son prédécesseur et à avoir comme boussole le don de soi et l’abnégation au travail ».

Direction de la Communication de la Présidence du Faso