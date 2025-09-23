BURKINA-KENEDOUGOU-ADMINISTRATION-PREFET-INSTALLATION

Kénédougou : Yacouba Barro installé dans ses fonctions de nouveau préfet du département de Kayan

Orodara, 22 sept. 2025 (AIB)- Le secrétaire général de la province du Kénédougou, Bassama Ko, a installé, le jeudi 18 septembre 2025, le secrétaire administratif, Yacouba Barro, dans ses fonctions de préfet du département de Kayan.

Nommé en conseil des ministres du 4 septembre 2025, le secrétaire administratif, Yacouba Barro, a été installé, le jeudi 18 septembre 2025, dans ses fonctions de préfet du département de Kayan.

Il a succédé à Moumouni Ouédraogo, qui a passé un peu plus de trois années à la tête de cette circonscription administrative.

M. Barro assure également les fonctions de Président de la délégation spéciale (PDS) de ladite commune, conformément aux dispositions en vigueur.

Le secrétaire général de la province du Kénédougou, Bassanma Ko, a invité le nouveau préfet à faire preuve d’engagement, de disponibilité et de rigueur dans l’exercice de ses fonctions, tout en travaillant en synergie avec l’ensemble des forces vives du département de Kayan.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo