Goulmou/SRC: 13 lutteurs traditionnels sélectionnés pour la SNC 2026

Fada N’Gourma, 19 septembre 2025 (AIB) – Treize lutteurs traditionnels représenteront la région de la Goulmou à la Semaine nationale de la culture (SNC) 2026 à Bobo-Dioulasso. Ils ont été retenus vendredi à l’issue d’une compétition organisée à Fada N’Gourma.

Au total, 51 lutteurs étaient inscrits, toutes catégories confondues. Quarante-cinq d’entre eux, dont 24 hommes et 21 dames, adultes et jeunes, ont effectivement pris part aux combats. La compétition, placée sous la supervision de l’arbitre international Paré Faustin, s’est déroulée en deux pôles (adultes et jeunes), chacun subdivisé en quatre catégories de poids allant de 56 kg à plus de 77 kg.

En ouvrant l’évènement, le gouverneur de la région du Goulmou, Ram Joseph Kafando, a salué l’engagement des participants et de leurs encadreurs. « Cette participation est déjà une satisfaction. Que ceux ou celles qui ne seront pas retenus ne se découragent pas », a-t-il déclaré, avant de souhaiter plein succès aux qualifiés.

De son côté, Ignace Badiel, gendarme et passionné de lutte, a rappelé que la persévérance finit toujours par payer. « Depuis que je suis à Fada en 2008, je participe aux compétitions régionales et nationales. L’an dernier, nous avons terminé quatrièmes au championnat national collectif », a-t-il confié.

Le directeur technique de la fédération burkinabè de lutte et président du jury, Auguste Zinzéré, a souligné que « les catégories jeunes ont été les plus disputées, avec des combats de qualité chez les filles comme chez les garçons ».

Quant à Diapa Bila, lutteur expérimenté, il nourrit de grandes ambitions : « J’ai déjà obtenu plusieurs deuxièmes places, y compris à la SNC. Je compte décrocher un jour la première place, s’il plaît à Dieu ».

Avec cette sélection, la région du Goulmou entend faire valoir son savoir-faire et sa tradition de lutte lors de la SNC 2026.

