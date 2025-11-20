Burkina – Conseil des ministres

Le gouvernement dissout le Conseil national de la Jeunesse du Burkina Faso (CNJ-BF)

Ouagadougou, le 20 novembre 2025 (AIB) – Le Conseil des ministres a adopté ce jeudi un décret portant dissolution de l’association dénommée Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso (CNJ-BF).

Créé en 2018 sous le CNJ-BF était la faîtière des associations et organisations de jeunesse, chargée d’assurer leur représentation et leur participation aux processus de conception, de mise en œuvre et d’évaluation des politiques et programmes de développement. À ce titre, il bénéficiait de l’accompagnement de l’État.

Cependant, depuis plus d’un an, la structure est confrontée à de graves dysfonctionnements, notamment le non-renouvellement de ses organes, entraînant un blocage de son fonctionnement malgré les interpellations du ministère en charge des libertés publiques et les efforts du département en charge de la Jeunesse pour trouver une issue.

Face à ces irrégularités contraires aux statuts du CNJ-BF, le gouvernement a décidé de dissoudre l’association afin de permettre la mise en place d’une nouvelle organisation plus inclusive et consensuelle.

Agence d’Information du Burkina (AIB)