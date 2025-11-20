Burkina – Conseil des ministres

Création du Fonds de soutien à l’éducation et à la recherche « Bãngr baoobo »

Ouagadougou, le 20 novembre 2025 (AIB) – Le Conseil des ministres a adopté ce jeudi un décret portant création du Fonds de soutien à l’éducation et à la recherche (FOSER), dénommé « Bãngr baoobo », qui signifie « Recherche du savoir » en langue mooré.

Le FOSER est issu de la fusion du Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA), du Fonds national pour l’éducation et la recherche (FONER) et du Fonds national de la recherche et de l’innovation pour le développement (FONRID).

Cette réforme s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de regrouper, au sein d’un dispositif plus cohérent et performant, des structures dont les missions se chevauchaient, avec une gouvernance framentée et une gestion des ressources peu optimisée.

Le FOSER aura pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de formation, de recherche et d’innovation, en offrant un cadre unifié et sécurisé de financement.

Agence d’Information du Burkina (AIB)