Burkina – Conseil des ministres

Le gouvernement renouvelle l’ordre de mobilisation et de mise en garde

Ouagadougou, 20 novembre 2025 (AIB) – Le Conseil des ministres a adopté ce jeudi un décret portant renouvellement de l’ordre de mobilisation générale et de mise en garde, en raison de la situation sécuritaire.

Un premier décret avait été pris le 5 décembre 2024 pour instaurer l’ordre de mobilisation générale et la mise en garde. La période qu’il couvrait arrivant à échéance en décembre 2025, son renouvellement s’avérait nécessaire.

Le nouveau décret permettra la poursuite de la mobilisation des ressources requises, à compter du 5 décembre 2025, en vue de renforcer la sécurité et la protection des populations.

Agence d’Information du Burkina (AIB)