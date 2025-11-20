Burkina – Conseil des ministres
Le gouvernement renouvelle l’ordre de mobilisation et de mise en garde
Ouagadougou, 20 novembre 2025 (AIB) – Le Conseil des ministres a adopté ce jeudi un décret portant renouvellement de l’ordre de mobilisation générale et de mise en garde, en raison de la situation sécuritaire.
Un premier décret avait été pris le 5 décembre 2024 pour instaurer l’ordre de mobilisation générale et la mise en garde. La période qu’il couvrait arrivant à échéance en décembre 2025, son renouvellement s’avérait nécessaire.
Le nouveau décret permettra la poursuite de la mobilisation des ressources requises, à compter du 5 décembre 2025, en vue de renforcer la sécurité et la protection des populations.
Agence d’Information du Burkina (AIB)