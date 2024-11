ÉCONOMIE: FRANCE-MICHELIN-USINES-FERMETURE

Le géant du pneu Michelin va fermer deux usines en France

Ouagadougou, 5 nov(AIB/TASS)-Le fabricant français de pneumatiques Michelin va fermer deux usines en France, informe le journal La Tribune.

Les activités des usines de Cholet et de Vannes, qui comptent 1.254 salariés, seront arrêtées « au plus tard début 2026″, a rapporté le groupe. Selon la société, l’arrêt est dû à la concurrence asiatique et à » la dégradation continuelle des conditions de compétitivité ».

« Cette décision était inéluctable », a indiqué Pierre-Louis Dubourdeau, vice-président exécutif de Michelin, en charge de l’industrie et de l’ingénierie, cité par La Tribune. Les deux installations souffrent depuis plusieurs années « de l’arrivée massive de produits importés d’Asie à bas coût », a-t-il précisé.

L’électricité est la deuxième plus grande catégorie de dépenses après les salaires, a-t-il ajouté.

Auparavant, le constructeur automobile allemand Volkswagen était confronté à des difficultés économiques. Le 28 octobre, la présidente du conseil de production de l’entreprise, Daniela Cavallo, a annoncé que Volkswagen envisageait de fermer au moins trois usines en Allemagne et de supprimer des dizaines de milliers d’emplois.

Agence d ‘Information du Burkina