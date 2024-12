Le Comité d’Actions Citoyennes (CAC) interpelle la délégation spéciale communale de Zorgho sur l’insalubrité de la ville

Zorgho, (AIB)-Le Comité d’Actions Citoyennes (CAC) a interpellé, mardi 17 décembre 2024, la délégation spéciale communale de Zorgho, sur l’insalubrité de la ville et la nécessité d’opérationnaliser la police d’hygiène communale contre les dépôts illégaux d’ordures.

L’insalubrité grandissante dans la ville de Zorgho a retenu l’attention du Comité d’Actions Citoyennes (CAC), qui a décidé d’agir.

Dans un document remis officiellement au président de la délégation spéciale (PDS), Valentin Badolo, le président du CAC, Tilado Étienne Yaméogo, tire la sonnette d’alarme sur les défis environnementaux et sanitaires auxquels la ville de Zorgho est confrontée.

Ce sont notamment l’obstruction des caniveaux, les inondations, les nuisances olfactives et les risques accrus de maladies.

Pour répondre à ces problèmes, le comité propose l’opérationnalisation immédiate de la police d’hygiène communale, l’interdiction stricte des dépôts d’ordures dans les caniveaux et espaces publics, la tenue de campagnes de sensibilisation régulières, des contrôles sanitaires rigoureux dans les restaurants et bars, ainsi que le renforcement de la collaboration entre les autorités municipales, la société civile et les leaders communautaires.

Le PDS, Valentin Badolo, a exprimé sa satisfaction face à cette initiative. Il a reconnu l’importance d’une gestion efficace des déchets pour l’amélioration du cadre de vie des habitants et a rassuré les participants sur l’engagement des autorités locales.

« Je me réjouis de cette séance qui nous permet de recentrer nos priorités sur l’hygiène et l’assainissement », a-t-il déclaré.

Il a précisé que la police d’hygiène avait finalisé sa formation, prêté serment et était désormais prête à intervenir activement sur le terrain. « Cela constitue une avancée majeure dans nos efforts pour assainir Zorgho », a-t-il ajouté.

Le PDS a également annoncé que la Semaine communale de l’assainissement, prévue pour janvier prochain, mobilisera tous les acteurs locaux, notamment les services municipaux et le CAC, pour planifier et exécuter des activités en faveur de l’hygiène.

Il a exhorté les citoyens, les associations et les services techniques à travailler ensemble pour garantir le succès des initiatives. « Nous devons tous collaborer pour que Zorgho devienne une commune propre et saine », a-t-il souligné.

Le PDS a remercié le CAC pour son interpellation et a invité chaque habitant à s’impliquer dans ce combat collectif.

Créé en 2022, le CAC est un réseau de cinq structures associatives opérant dans la province du Ganzourgou. Il a pour objectif d’« œuvrer au renforcement de la gouvernance locale et du développement participatif à la base ».

Agence d’information du Burkina

Moïse SAMANDOULGOU