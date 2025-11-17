BURKINA-CULTURE-MUSIQUE-RECRUTEMENT-ARTISTES

Le CENASA recrute pour les Colombes de la Révolution et les Petits Chanteurs aux Poings Levés

Ouagadougou, 17 nov. 2025 (AIB) – Le Centre national des arts du spectacle et de l’audiovisuel (CENASA) lance, à compter de ce jour, un appel à candidatures pour le recrutement d’artistes musiciens et chanteurs au profit des “Colombes de la Révolution” et des “Petits Chanteurs aux Poings Levés”.

Cette opération vise la refondation de ces deux ensembles artistiques emblématiques de la Révolution démocratique et populaire, en vue de renforcer leur participation aux activités culturelles et protocolaires du pays.

Les artistes intéressés sont invités à soumettre leurs dossiers conformément aux exigences précisées dans l’appel à candidatures. Une attention particulière sera accordée aux candidatures des pupilles de la Nation.

Cette initiative s’inscrit en droite ligne de la stratégie de restauration de la vision culturelle du Capitaine Thomas Sankara, amorcée avec la réouverture du Théâtre Populaire.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

