Burkina-Nando-Faso-Mêbo-Contribution

Faso Mêbo : Un Américain d’origine burkinabè salue une initiative qui unit les fils et filles du pays

Koudougou, 17 nov. 2025 (AIB)-L’Américain d’origine burkinabè, Jean Bouda, originaire de la région de Nando, remis samedi à Koudougou, une tonne de ciment pour soutenir l’initiative présidentielle Faso Mêbo, qu’il considère comme un projet fédérateur qui mobilise toutes les forces vives du pays.

Natif de la ville de Koudougou le citoyen américain par naturalisation, résident dans l’État du Massachusetts, Jean Bouda a remis 20 sacs de ciment à Faso Mêbo et participé activement à la confection de pavés sur le site de l’initiative présidentielle à Koudougou.

Les sacs de ciment ont été mobilisés grâce au soutien de sa sœur, Dr Emilie Bouda, résidant à Atlanta aux États-Unis.

Il a indiqué être venu encourager ses frères et sœurs du site Faso Mêbo dans la région Nando, où il dit avoir trouvé une forte mobilisation et un engagement sincère des populations. « Voir mes parents, mes frères, mes sœurs et toute la communauté travailler ensemble m’a rempli d’une immense joie », a affirmé M. Bouda.

Pour rappel, Jean Bouda séjourne à Ouagadougou depuis le 30 octobre 2025, en compagnie d’autres Afro-descendants et membres de la diaspora africaine, afin de se reconnecter à leurs racines.

Selon Jean Bouda, les travaux menés sur les différents sites, allant de la fabrication des pavés à leur pose, montrent l’engagement et l’organisation des populations. « Les gens travaillent avec sérieux, joie et détermination. C’est vraiment encourageant », a-t-il affirmé.

Il a invité chaque Burkinabè à apporter sa contribution nature ou financièrement. « Nous pouvons tous contribuer, même avec peu, pour construire le Burkina dont nous rêvons », a-t-il insisté.

Jean Bouda a salué la nouvelle manière dont les dons sont reçus aujourd’hui, expliquant que les coordonnateurs de Faso Mêbo accueillent chaque contribution avec respect, reconnaissance et transparence. « Ce qui se faisait avant appartient au passé. Maintenant, les donateurs sont valorisés et remerciés comme il se doit », a-t-il ajouté.

Il a enfin encouragé tous les Burkinabè de l’extérieur à se rapprocher de leurs familles ou connaissances au pays pour soutenir l’initiative présidentielle Faso Mêbo, qui selon lui, porte l’espoir d’un Burkina uni et résilient.

Agence d’information du Burkina