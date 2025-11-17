Burkina-Culture-Festival-

Le rôle des festivals est de sauvegarder le patrimoine et d’impacter l’economie* , Claude Guingané

Ouahigouya, 17 nov. 2025 (AIB) – Claude Kira Guingané, promoteur culturel privé, a déclaré que les festivals et événements culturels participent à sauvegarder le patrimoine national et à dynamiser l’economie, lundi à Ouahigouya.

« Lorsqu’on tient un festival, ca fait travailler tout une chaîne de l’economie » a déclaré Claude Guingané, promoteur du Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou (Fitmo). M. Guingané a intervenu a l’occasion de la rencontre Administration-Secteur privé de la culture et du tourisme (RASPCT 2025) ouverte ce lundi à la mairie de Ouahigouya.

De son avis, les festivals contribuent aussi à la construction de la cohésion sociale. « Quand on invite une perdonne à découvrir la culture d’autrui, on sème en elle la graine de tolérance ». Enfin, selon lui, les événements culturels permettent aussi d’affirmer l’identité de chacun.

Dans son intervention, il a rappelé que la promotion culturelle doit être l’affaire de tous, citant 80 festivaliers du Fitmo qu’il a réussi à faire visiter le musée national et le mémorial Thomas Sankara. « On doit enseigner à chaque enfant la nécessité de valoriser notre patrimoine » a ajouté Claude Guingané. Guingané, Eric W. Sawadogo, secrétaire général de l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel (ABCA) et André Ouédraogo, promoteur de Dima Hôtel, ont disserté sur le thème des festivals et événements culturels dans la promotion du tourisme interne.

Le Burkina Faso compte plus de 1100 manifestations culturelles parmi lesquelles la Semaine nationale de la culture, le

Festival des masques de Dédougou, les nuits atypiques de Koudougou, le Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, le Festival international de théâtre pour le développement (FITD), le Festival des mets locaux etc.

Agence d’ Information Burkina