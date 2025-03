Burkina-Maroc-AES-Afrique-Coopération

Le Burkina Faso salue le « leadership » du Maroc à la tête du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine

Rabat, 27 mars 2025 (AIB) – Dans une lettre adressée à son homologue marocain, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, a salué le « leadership » du Maroc à la tête du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine (CPS-UA).

Dans le cadre de sa présidence du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine (CPS-UA) en mars, le Maroc a initié, le 18 mars à Addis-Abeba, des consultations informelles réunissant plusieurs États africains en transition, dont ceux de l’Alliance des États du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger), ainsi que le Gabon, la Guinée et le Soudan.

L’objectif était d’évaluer les avancées des processus de transition démocratique et de renforcer leur intégration dans les dynamiques de paix et de sécurité du continent.

Le Burkina Faso à travers le Ministre en charge des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré a « salué ce nouveau leadership à la tête du CPS et surtout la touche du Royaume du Maroc basée sur la promotion d’un dialogue constructif et éclairée par le réalisme et l’écoute mutuelle ».

Cette initiative réaffirme l’engagement du Maroc sur la scène internationale en faveur de la paix et de la sécurité.

Agence d’Information du Burkina

WIS/ata