BURKINA-CULTURE-TOURISME-LANCEMENT-PNET2025

Le Burkina Faso lance la 7ème édition du Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET) 2025

Koudougou, 25 juin 2025 (AIB) – Le ministère de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme, a officiellement lancé mercredi à Koudougou, la 7ème édition du Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET) 2025, au cours d’une conférence de presse, a constaté l’AIB sur place.

Le secteur touristique burkinabè, malgré les défis sécuritaires, continue de faire preuve de résilience et de dynamisme. C’est dans ce contexte que le ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme a lancé le 7e PNET. Le Secrétaire général du ministère, Aymar Fidèle Tamini, a souligné l’importance de ce prix, institué depuis 2019, comme un puissant levier d’encouragement pour les acteurs privés.

Le PNET vise à stimuler l’excellence et l’innovation dans le secteur, en droite ligne avec l’axe 3 de la stratégie nationale de la culture et du tourisme, qui ambitionne d’améliorer l’attractivité du Burkina Faso et d’accroître les retombées économiques. Il contribue également à l’objectif stratégique 4.2 du Plan d’action pour la stabilisation et le développement, axé sur un secteur industriel et artisanal compétitif, créateur d’emplois décents.

Avec plus de 1380 entrepreneurs ayant participé aux éditions précédentes et une centaine primée, le PNET s’impose comme la plus grande cérémonie de distinction du tourisme au Burkina Faso.

Cette 7ème édition, placée sous le thème « Compétitivité des entreprises touristiques et promotion de la destination Burkina Faso », mettra en lumière la capacité d’adaptation et la diversification des offres des professionnels, notamment en développant le tourisme domestique et régional.

Le PNET 2025 récompensera les meilleurs entrepreneurs dans les catégories de l’hébergement, de la restauration, des voyages et circuits touristiques, ainsi que de l’accueil et de l’animation touristiques. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juillet 2025, à la direction générale du tourisme, dans les directions régionales ou provinciales en charge du tourisme, ou en ligne.

Le processus de sélection se déroulera en cinq phases, de l’inscription à la « Nuit de l’entrepreneur touristique », qui verra la proclamation des lauréats le 10 octobre 2025 à Tenkodogo.

Pour la première fois, des excursions touristiques seront organisées en marge de l’événement, qui inclura également un panel thématique animé par d’éminentes personnalités du secteur.

Le ministère invite tous les acteurs du tourisme à prendre part activement à cette édition, une plateforme de visibilité, de mise en réseau et de renforcement des capacités entrepreneuriales.

La conférence de presse s’est soldée par une inscription symbolique de candidats au concours du PNET 2025.

Agence d’information du Burkina

