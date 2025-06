BURKINA – CENTRE-OUEST – ENTREPRENEURIAT – Pro-ARIDES – ACCOMPAGNEMENT

Le Programme Agroalimentaire pour la Résilience Intégrée et le Développement Économique au Sahel et ses partenaires mobilisent les fonds pour l’entrepreneuriat agro-pastoral au Burkina Faso

Koudougou, le 24 juin 2025 (AIB) – Dans une démarche résolue vers le renforcement de la résilience économique des ménages agricoles, agro-pastoraux et des jeunes entrepreneurs ruraux, le Programme agroalimentaire pour la résilience intégrée et le développement économique au sahel (Pro-ARIDES) intensifie ses efforts à travers des ateliers d’informations dont celui tenu, mardi, à Koudougou.

Par le biais d’une série d’ateliers d’échange, le programme vise à améliorer l’accès des organisations paysannes (OP), des organisations féminines (OF), des jeunes accompagnés et installés et des petites et moyennes entreprises (PME) aux produits et services financiers adaptés à leurs besoins. L’atelier de Koudougou a ainsi regroupé une soixantaine de bénéficiaires venus de différentes localités du Centre-Ouest.

L’objectif principal de cet atelier, faut-il le rappeler, est de renforcer et d’améliorer l’accès à des financements pérennes pour les activités des OP et PME. Les objectifs spécifiques, eux, comprennent l’identification des fonds actifs dans le secteur agro-sylvo-pastoral, la présentation et une exploration détaillée des produits et services offerts par les fonds comme l’Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP-PME), L’agence National de Promotion de la Finance Inclusive, le Fonds Faso Kuna-Wili et le Fonds Dumu-Kafa

Piloté par un consortium mené par la SNV et incluant CARE, WUR, et KIT, le Pro-ARIDES déploie ses activités au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Au Burkina Faso, la fédération des sociétés coopératives des professionnels agricoles du Burkina (FESCOPAB) joue un rôle clé dans la mise en œuvre de ce programme ambitieux, notamment à travers la « Trajectoire 2 : Opportunités d’affaires, de services et d’emploi et liens avec le marché amélioré, générant ainsi une plus grande valeur économique ».

« Le Pro-ARIDES est avant tout un programme de sécurité alimentaire et de résilience, » explique Philippe SOMÉ, Chargé de Projet Pro-ARIDES à la FESCOPAB. « L’activité d’aujourd’hui, qui s’inscrit dans la trajectoire T2, se concentre sur le développement des opportunités d’affaires. Il s’agit de faciliter la mise en relation entre nos bénéficiaires et les différentes sources de financement existantes au Burkina Faso ».

Souleimane Sana, responsable suivi et évaluation du Pro-ARIDES au sein de la FESCOPAB, souligne l’importance de ces rencontres. « L’accès à l’information est capital pour le développement des activités des bénéficiaires que nous accompagnons. Nous rapprochons les acteurs du terrain des organismes de financement existants pour faciliter leur démarche car nous sommes conscients que le déficit d’information freine considérablement leur capacité à structurer leurs initiatives, à formaliser leurs projets et à accéder aux ressources pourtant destinées à les soutenir. ».

Depuis 2021, une quarantaine de PME ont déjà bénéficié des subventions du Programme à hauteur de d’environ 262 000 000 FCFA pour des besoins de financement exprimés d’environ 448 500 000 FCFA qui ont été complétés par des apports personnels et des crédits mobilisés auprès des IMF via la facilitation du Pro-ARIDES. De plus de nombreuses activités ont été menées en faveur des OP, OF, des Jeunes et PME. Ces nouveaux ateliers, prévus dans les quatre régions d’intervention du Pro-ARIDES (Boucle du Mouhoun, Centre-Ouest, Nord et Est) s’inscrivent dans une volonté de contribuer aux développement des affaires, de stimuler l’entrepreneuriat local et d’assurer une meilleure circulation des capitaux vers le secteur agro-sylvo-pastoral.

À terme, ces initiatives devraient aboutir à des partenariats solides et des relations d’affaires durables entre les fonds, le Pro-ARIDES et ses bénéficiaires, contribuant ainsi à une croissance économique durable au Burkina Faso. C’est à cela qu’aspire Pro-ARIDES : créer les conditions pour que chacun ait les moyens de concrétiser ses ambitions et de participer activement à la transformation économique de son territoire.

A noter que les quatre Fonds ont été représentés à cette rencontre par Philippe PALENFO, chargé d’études à l’Agence nationale de promotion de la finance inclusive (ANPFI), Issa KABORÉ, Directeur des partenariats et de la mobilisation des financements, représentant du Fonds Faso Kuna-Wili, Siaka OUATTARA, chargé d’affaires de l’Agence de financement et de promotion- des Petites et moyennes entreprises et Wendyam Bénoît SAWADOGO, chargé de recouvrement du Fonds Dumu-Kafa.

Agence d’information du Burkina

FGB/PB