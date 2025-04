Le Burkina à l’honneur au marché de l’artisanat togolais: des artisans expriment leur satisfaction

Lomé, 26 avr. 2025 (AIB) – Des artisans burkinabè, présents au Marché international de l’artisanat du Togo (MIATO), expriment leur satisfaction de voir une journée dédiée à leur pays, preuve de la résilience des populations.

« La journée dédiée au Burkina Faso est une belle initiative puisqu’elle permet d’avoir une plus grande visibilité du potentiel artistique du pays », a indiqué l’artiste plasticien Kiswensida Philibert Yaméogo.

Il a suggéré l’attribution de plus de prix aux artisans lors du prochain événement culturel et a également demandé davantage de communication pour susciter plus d’engouement au prochain MIATO.

Aminata Kabré, promotrice de l’entreprise Voxell, évoluant dans la production et la promotion de produits locaux, propose du thé à base de plantes naturelles pour les soins et le bien-être des femmes.

« C’est une très belle initiative des autorités de faire connaître les merveilles du Burkina. Nous sommes à l’honneur et je remercie le comité d’organisation du MIATO, les autorités du Togo et celles du Burkina pour cet événement culturel majeur. J’espère encore revivre un tel événement à l’avenir », a déclaré Mme Kabré.

Pour le styliste Dramane Sangaré, de la marque Sanga D’, la journée culturelle dédiée au Burkina Faso « nous permet de partager notre culture et de montrer notre savoir-faire aux yeux du monde ».

Il s’est dit honoré de voir le ministre en charge de la Culture du Burkina Faso, Gilbert Ouédraogo, fervent défenseur du « Consommons local », présenter les produits de la marque Sanga D’ à ses homologues du Togo et du Niger lors de la visite des stands. « Ils ont pris mes cartes de visite et m’ont promis des commandes », s’est réjoui M. Sangaré.

La présidente de l’association Mères solidaires, Albertine Koama, a remercié les ministres en charge de la Culture et du Commerce du Burkina qui ont tout mis en œuvre pour leur offrir cette occasion unique.

« Cette journée prouve encore notre résilience. Nous avons pu déguster nos mets locaux. J’ai également apprécié le fait que notre ministre soit habillé élégamment en pagne tissé de chez nous », a-t-elle fait savoir.

Le Burkina Faso, pays invité d’honneur à la 4ᵉ édition du Marché international de l’artisanat du Togo, brille de mille feux à travers les expositions-ventes, la prestation des artistes traditionnels et les mets « made in Burkina ».

Agence d’information du Burkina

Désiré NIKIEMA