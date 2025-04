Initiative présidentielle Faso Mêbo : 450 VDP de la construction, prêts pour les chantiers

(Ouagadougou, 28 avril 2025). Le commandant adjoint de la Brigade des volontaires pour la défense de la Patrie (BVDP), le Lieutenant-colonel Mahamadi SAWADOGO, a présidé ce lundi matin au Centre national de formation des VDP, la cérémonie de fin de formation de 450 Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

Recrutés pour la construction des infrastructures dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, ces 450 jeunes ont reçu une formation militaire initiale. Selon le commandant du Centre national de formation des VDP, le Commandant Ousseni K. ZIDA, pendant trois semaines, les jeunes ont été formés en tactiques et techniques de combat et sensibilisés sur le civisme et le patriotisme.

L’objectif de cette formation militaire, selon le Coordonnateur de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, le Commandant Ahmed Zoodnoma SAKANDÉ, est de créer une cohésion, de former une famille, de constituer un bloc avec des valeurs de patriotisme pour aller à l’assaut des défis dans le domaine des infrastructures. « Au sortir de cette formation, va commencer l’écriture d’une histoire pour notre pays. Et cette histoire nous avons l’honneur et le challenge de l’écrire ensemble. Nous avons déjà quatre chantiers, que nous devons immédiatement entamer », soutient le Coordonnateur de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, le Commandant SAKANDÉ.

Selon le commandant adjoint de la Brigade des volontaires pour la défense de la Patrie, le Lieutenant-colonel Mahamadi SAWADOGO, cette formation va permettre aux stagiaires de se sécuriser et de sécuriser les moyens logistiques mis à leur disposition.

C’est une formation saluée par les stagiaires qui apprécient la dynamique enclenchée par les plus hautes autorités de notre pays. « Nous, les bénéficiaires de cette formation, ne pouvons que dire merci. Cette formation est éducative d’une part et d’autre part, elle nous a permis d’avoir une nouvelle vision sur la question du patriotisme, sur la question du civisme », à en croire le stagiaire Adama TRAORÉ, technicien opérateur en topographie.