Le buffle et l’éléphant ont été abattus préventivement pour éviter le pire, Ministère de l’Environnement

Ouagadougou, 23 août 2025(AIB)-Le ministère en charge de l’Environnement dit avoir été contraint hier vendredi, d’abattre un éléphant à Bobo-Dioulasso et un buffle à Ouagadougou pour éviter que ces animaux très agressifs ne commettent le pire dans ces villes.

Agence d’information du Burkina

Communiqué intégral

Ministre de l’Environnement de l’Eau et de l’Assainissement communique:

« Il a été observé des spécimens vivants de la faune sauvage ayant abandonné leurs habitats naturels pour se retrouver dans les agglomérations urbaines. Ainsi un buffle a été observé le 22 août 2025 au secteur 50 de l’arrondissement 12 (quartier Balkuy) de la ville de Ouagadougou et un éléphant à la même date aux secteurs 25 et 26 (quartier Kuinima) de l’arrondissement 5, de la ville de Bobo Dioulasso.

Ces deux animaux étaient très agressifs et la sécurité des populations de ces localités et de leurs biens étaient fortement menacés. Pour ce faire, mon département après de vaines tentatives de refoulement, s’est vu obligé de procéder à un abattage préventif de ces deux animaux afin d’éviter le pire.

Par ailleurs, ces évènements inhabituels ne surviennent pas pour la première fois dans notre pays et s’expliqueraient par l’urbanisation, le braconnage, la destruction ou la fragmentation des habitats naturels de la faune et l’occupation des corridors de faune par les activités anthropiques.

Le Ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement invite les populations au calme, à la collaboration pour une gestion durable de notre patrimoine faunique. Il rassure l’opinion nationale et internationale que des programmes de conservations sont en cours au sein du ministère pour assurer une gestion durable de la diversité faunique de notre pays. »

