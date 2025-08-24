BURKINA-SPORT-FOOTBALL-CONTRIBUTION

Burkina/Faso Mêbo : Lowgoin FC de Toma contribue avec sa prime de montée en ligue 2

Ouagadougou, 24 août 2025 (AIB)- Lowgoin FC de Toma, dans la province du Nayala, récemment promu en ligue 2, a adhéré à l’initiative présidentielle « Faso Mêbo », en offrant, ce samedi 23 août 2025, sa prime de montée en ligue 2 pour l’acquisition d’agrégats.

« Nous adhérons à l’initiative du capitaine Ibrahim Traoré, c’est pour cela que nous sommes là, pour donner notre prime de montée en Ligue 2 pour l’acquisition d’agrégats », a indiqué le président de Lowgoin FC de Toma, Jacques Dalla.

Il a expliqué qu’ils ne sont pas encore entrés en possession de cette prime « Mais on s’est organisé au niveau du club pour donner l’équivalent de cette prime à Faso Mêbo ».

M. Dalla s’exprimait samedi à Ouagadougou, lors de la remise de leur prime de montée en ligue 2 à l’initiative Faso Mêbo, pour achat d’agrégats.

« Nous justifions ce don aussi par le fait que c’est parce que nous avons la sécurité et de bonnes routes que nous arrivons à nous déplacer pour aller à Toma, Ouahigouya et Banfora pour jouer », a-t-il dit.

Le président de Lowgoin FC de Toma, a appelé les sportifs Burkinabè à accompagner cette initiative.

Jacques Dalla a souhaité que Faso Mêbo s’étende également sur les infrastructures sportives.

Agence d’information du Burkina

HB/BO/OO