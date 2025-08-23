Burkina-Formation-Journalisme-Correspondants-AIB

Ouagadougou : Clôture de la formation des correspondants AIB sur les genres majeurs en journalisme

Ouagadougou, 22 août 2025 (AIB)-L’atelier de formation des correspondants de l’Agence d’information du Burkina (AIB) sur les genres majeurs en journalisme s’est achevé vendredi à Ouagadougou, sous la présidence de la Directrice générale de l’AIB, Mme Séraphine Somé/Millogo.

Ouvert le lundi 18 août, cet atelier a réuni une cinquantaine de correspondants venus de 17 régions du pays. Ils ont renforcé leurs compétences sur les genres journalistiques, tels que le reportage, le portrait, l’interview, la chronologie, la synthèse ainsi que sur les notions d’éthique et de déontologie. Les travaux se sont déroulés en deux phases, théorique et pratique, dans la salle de conférences des Archives nationales.

Lors de la cérémonie de clôture, la Directrice générale Séraphine Somé/Millogo a salué l’assiduité des participants et insisté sur l’importance de leur mission : « L’AIB compte sur vous pour mettre à disposition des informations de toutes les contrées du Burkina Faso, afin d’assurer une production complète et crédible. Informer, ce n’est pas seulement relater les faits, c’est aussi donner du sens, contextualiser et contribuer à l’édification de l’opinion publique dans un esprit de responsabilité et de vérité ».

Elle les a exhortés à mettre en lumière les sacrifices des Forces combattantes, la résilience des populations et la politique de développement endogène déroulée depuis le sommet de l’Etat.

Au nom de ses confrères, le correspondant Abdoul Salam Ouarma a exprimé sa gratitude à la Direction générale pour son engagement dans le renforcement de leurs compétences. « Cette formation a constitué pour nous un moment privilégié d’apprentissage et de perfectionnement. Nous prenons l’engagement de mettre en pratique les acquis pour informer avec rigueur, objectivité et professionnalisme », a-t-il déclaré.

La cérémonie s’est achevée dans une ambiance de satisfaction, les participants ovationnant longuement la Direction générale et ses collaborateurs pour le soutien constant apporté à leur mission d’information.

Agence d’information du Burkina (AIB)

JPB/ata