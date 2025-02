Burkina-Presse-Revue

L’arrestation d’une élève burkinabè en France et le lancement de « FASO ARZAKA », en couverture des journaux

Ouagadougou, 31 janv. 2025 (AIB) – Les quotidiens burkinabè de ce vendredi font écho de la nouvelle plateforme nationale de paiement numérique, « FASO ARZAKA » et de l’arrestation d’une élève de 14 ans d’origine burkinabè à son école par la gendarmerie française.

« France : indignation totale suite à l’arrestation d’une élève originaire du Burkina », affiche à sa Une le quotidien privé, Le Pays.

Selon Le journal, une élève de 14 ans d’origine burkinabè a été arrêtée au collège de Maizières-lès-Metz (Moselle) par la gendarmerie puis reconduite à la frontière belge avec sa famille, sans pouvoir emporter le moindre effet personnel, le mercredi 22 janvier 2025.

L’Observateur Paalga précise que la fille, bien avant son arrestation, était isolée des autres élèves par l’administration à la demande des forces de l’ordre.

Le journal ajoute également que d’après la presse locale, il est reproché à la mère de la fille d’avoir déposé simultanément deux demandes d’asile en Belgique et en France.

Dans un autre registre, les journaux s’intéressent à la nouvelle plateforme de paiement numérique nationale du Burkina Faso

Selon Le Pays, le ministre en charge de l’Economie a lancé la plateforme nationale dénommée « FASO AZARKA», un outil moderne et sécurisé de paiements numériques, pour faciliter la tâche aux contribuables, le 30 janvier 2025 à Ouagadougou.

De son côté, Sidwaya indique que « FASO AZARKA » est conçue pour éviter les longues distances et les risques liés aux transactions financières des populations dans le cadre du paiement de leurs impôts, taxes et autres droits.

La surveillance des décès maternels et périnatals également abordé dans les journaux.

A ce propos, Sidwaya informe que les gouverneurs et responsables régionaux de santé ont été mis alerte sur le nombre élevé des décès maternels et périnatals.

Selon le quotidien d’Etat, le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaire (CORUS) a organisé, le jeudi 30 janvier 2025, à Ouagadougou, un atelier d’échanges et d’orientation à l’intention des gouverneurs de régions, des directeurs régionaux de la santé et des directeurs régionaux des hôpitaux sur la surveillance des décès maternels et périnatals ainsi que sur les stratégies de riposte.

Dans le même sens, Le Pays, rapporte que les propos du chargé de missions au ministère de la Sante Adama Ouattara, expliquant que les causes des décès maternel et périnatals sont entre autres l’hémorragie qui, a emporté environ 300 femmes en 2024, l’infection due au manque d’hygiène, et les complications de l’hypertension artérielle.

Il continue en ajoutant qu’au niveau des nouveau-nés, la cause principale est la prématurité.

Agence d’information du Burkina

DM/yos/ata