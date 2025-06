Burkina – Économie – Numérisation – Commande- publique

Lancement officiel du SECOP : la délivrance des pièces administratives des marchés publics simplifiée

Ouagadougou, 23 Juin 2025 (AIB)- Le Ministère de l’Économie et des Finances a lancé officiellement ce lundi, le Système électronique de délivrance des pièces administratives de la commande publique (SECOP) pour offrir des services de qualité en alliant sérénité, transparence et simplicité.

Le SECOP est un portail électronique de demandes et de réceptions des pièces administratives de la commande publique.

Selon le directeur général du contrôle des marchés publics, Alfred Thiombiano, cette plateforme a été conçue en particulier pour les prestataires pour faciliter l’obtention de pièces administratives dans les marchés publics.

« avec le SECOP, il n’est plus nécessaire que le prestataire se déplace d’une administration à l’autre pour aller faire des requêtes des pièces administratives afin de participer à la commande publique » a-t-il affirmé.

Le lancement du SECOP entre dans le cadre de la stratégie nationale de digitalisation des services publics, initiée par le gouvernement pour améliorer la qualité du service rendu aux citoyens et partenaires économiques.

« Avec le SECOP, nous offrons désormais aux soumissionnaires des marchés publics la possibilité d’obtenir en un temps record et sans se déplacer, toutes les pièces administratives exigées pourvu qu’elles soient à jour de leurs obligations légales et réglementaires » a indiqué le ministre de l’Economie et des Finances Aboubacar Nacanabo

En vue de faciliter l’appropriation de SECOP aux différents prestataires, le ministère en charge des finances a mis en place trois dispositifs notamment les formations, la réalisation de capsules, et les centres d’appel à Ouagadougou et à Bobo.

Une démonstration du SECOP a permis aux participants de se familiariser avec son interface et ses principales fonctionnalités.

Tout en adressant ses vives félicitations à ses collaborateurs pour l’opérationnalisation du SECOP, le ministre Nacanabo a rémercié ses collègues, madame la ministre de la Transition Digitale Dr Aminata Zerbo-Sabané et le ministre en charge des infrastructures, Adama Luc Sorgho, pour leur soutien.

Il a par ailleurs invité tous les acteurs de la commande publique à s’approprier pleinement le SECOP mais aussi à le recommander et à contribuer à son amélioration continue.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

MZ/BBP