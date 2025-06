BURKINA–INITIATIVE–PRÉSIDENTIELLE–FASO MÊBO–SOUTIEN

Burkina : Les circonscriptions administratives du Centre offrent 25 tonnes de ciment à « Faso Mêbo »

Ouagadougou, 23 juin 2025 (AIB) – Les chefs des circonscriptions administratives de la région du Centre ont remis, lundi à Ouagadougou, 25 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

À travers ce don, le gouverneur de la région du Centre, les présidents des délégations spéciales des 12 arrondissements et des 6 communes rurales ont exprimé leur engagement à soutenir l’initiative présidentielle, pour le bien-être des populations de la région.

Le gouverneur Abdoulaye Bassinga a invité les habitants de la région à adhérer à Faso Mêbo en y apportant leurs contributions.

« Personne ne viendra construire notre région à notre place, c’est à nous de le faire », a-t-il lancé.

M. Bassinga a également exhorté les populations riveraines à respecter les règles établies, afin d’éviter le désordre et de refléter une image positive de la région.

« Aujourd’hui, nous ne sommes plus dans des discours creux et inutiles, mais dans l’action concrète », a-t-il soutenu.

Adoptée en Conseil des ministres en octobre 2024, l’initiative présidentielle Faso Mêbo vise notamment l’embellissement, l’assainissement et l’urbanisation accélérée de plusieurs zones stratégiques du pays.

Agence d’information du Burkina

BAK/yos/Ata