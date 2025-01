Burkina-Djeddah-Union-Agences-Presse

L’adaptation des agences de presse aux changements est une nécessité, selon l’UNA

Ouagadougou, 24 janv. 2025 (AIB) – Le président de l’Agence de presse saoudienne, Ali bin Abdullah Al-Zaid, a exprimé, jeudi, la nécessité pour l’Union des agences de presse de l’Organisation de la coopération islamique (UNA) de s’adapter aux nombreuses mutations que connaît le secteur, a appris l’AIB de source médiatique.

Au cours de la 26ᵉ session du Conseil exécutif de l’Union des agences de presse de l’OCI, qui s’est tenue le jeudi 23 janvier 2025 à Djeddah, par vidéoconférence, Ali bin Abdullah Al-Zaid a souligné l’importance pour l’Union de s’adapter aux mutations mondiales dans le domaine des médias, a rapporté l’Agence de presse saoudienne.

Selon le président, ces mutations impliquent la numérisation des programmes et la production de contenus médiatiques en intégrant les dernières technologies. M. Al-Zaid s’est engagé à soutenir cette évolution et à encourager des projets visant à renforcer la créativité et la digitalisation dans la production médiatique.

« Il faut lancer des programmes et des parcours pour numériser et intégrer dans les lignes de production les dernières innovations technologiques, permettant ainsi d’améliorer les processus de création de contenu médiatique », a-t-il affirmé.

La même source a ajouté que le secrétaire général de l’OCI, Hissein Brahim Taha, a salué les progrès réalisés par l’Union au cours des dernières années, notamment dans le soutien des initiatives médiatiques liées à l’Organisation et dans la promotion de sa visibilité internationale.

Le directeur général de l’Union, Mohamed bin Abdulrab Al-Yami, a, pour sa part, mis en lumière les efforts déployés par l’Union pour surmonter les défis financiers et opérationnels, grâce au soutien des États membres, en particulier celui de l’Arabie saoudite.

Lors de cette réunion, le Conseil exécutif a approuvé les comptes définitifs et le budget de l’Union pour l’année 2025, en plus de plusieurs projets de résolutions visant à renforcer la coopération entre les médias islamiques. Ces résolutions seront soumises à l’Assemblée générale de l’Organisation.

Agence d’information du Burkina

ZO/ata