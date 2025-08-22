Burkina-Médias-Cadre-Concertation-Développement

La presse privée outillée sur les stratégies de développement

Ouagadougou, 22 août 2025 (AIB)-La Direction régionale de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a initié, vendredi à Ouagadougou, un cadre de concertation avec la presse privée. L’objectif était de présenter aux entreprises médiatiques privées des opportunités de financement ainsi que des mécanismes pour renforcer leur développement.

Selon la directrice régionale, Noëlli Octavia Neya/Ouédraogo, cette rencontre visait à permettre aux acteurs de la presse privée de mieux connaître les possibilités de soutien financier disponibles pour accompagner la croissance de leurs structures.

Elle a notamment mis en avant le Fonds d’appui à la presse privée (FAPP), un dispositif qui offre un accompagnement financier destiné à favoriser l’atteinte des objectifs des entreprises médiatiques.

Le directeur des affaires juridiques et du contentieux du FAPP, Sibidé Géoffroy Leman, a présenté les produits proposés par le fonds. Ceux-ci comprennent, entre autres, des subventions sans contrepartie financière ainsi que des crédits à un taux d’intérêt de 4 %.

Il a également cité des partenaires internationaux tels que l’Union européenne, la Banque mondiale ou encore le PNUD, qui apportent un appui logistique et financier à la presse privée.

M. Leman a, par ailleurs, exhorté les journalistes à renforcer leurs compétences, notamment en gestion d’entreprise, afin d’assurer la viabilité et la pérennité de leurs organes de presse.

De son côté, Jean-Marie Toé, directeur des rédactions des Éditions Sidwaya, est intervenu sur les perspectives permettant aux médias d’accroître leurs ressources pour mieux fonctionner et remplir leur rôle de service public.

Il a invité les responsables de médias à intégrer davantage les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) dans leurs activités, à diversifier leurs contenus et à veiller au respect de la déontologie journalistique.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

MZ/BAK/ata