Chine-Séminaire-Médiatique-Clôture

Clôture du séminaire de partage d’expériences entre acteurs des médias sino-burkinabè

Beijing, 21 août 2025 (AIB)-Le séminaire de partage d’expériences entre journalistes burkinabè et chinois s’est achevé jeudi dans les locaux de l’Institut national de recherche en radio-télévision de la Chine, en présence des autorités des deux pays.

Après 11 jours d’échanges sur des thématiques liées aux médias, les acteurs chinois et burkinabè ont clôturé le séminaire par une cérémonie solennelle marquée par la remise de certificats de participation.

Le Burkina Faso, représenté par le 2e conseiller à l’ambassade du Burkina en Chine, Mahamoudou Sawadogo, a salué dans son allocution l’excellente coopération entre le pays des Hommes intègres et l’Empire du Milieu.

À son tour, le vice-président de l’Institut national de recherche en radio-télévision de la Chine, Liu Linhai, a exprimé sa gratitude aux participants pour leur assiduité et la qualité des productions réalisées pendant le séminaire.

Au cours de la cérémonie, plusieurs reportages produits par les participants et portant sur diverses thématiques (environnement, intelligence artificielle, robotique, écriture chinoise, art culinaire chinois, etc.) ont été projetés.

Le chef de mission de la délégation burkinabè en Chine, Jean Noël Bonkoungou, ainsi que le coordonnateur du Service d’information du gouvernement, Jérémie Sié Coulibaly, ont remercié les autorités chinoises et l’équipe organisatrice du séminaire pour leur disponibilité tout au long du séjour.

En rappel, le séminaire s’est tenu du 11 au 21 août 2025 à Pékin.

Agence d’Information du Burkina

BZ/ata