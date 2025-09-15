BURKINA-SIRBA-GNAGNA-EDUCATION-RENTREE ADMINISTRATIVE

Gnagna : Le DPEPPNF salue les performances scolaires et appelle à une rentrée administrative rigoureuse

Bogandé, 14 septembre 2025 (AIB) – Le Directeur provincial de l’enseignement préscolaire, primaire et non formel (DPEPPNF) de la Gnagna, M. Sylvain Thiombiano, a salué les « brillants résultats » obtenus par la province au cours de l’année scolaire écoulée, tout en appelant les acteurs éducatifs à une préparation sérieuse de la rentrée administrative 2025-2026, prévue pour démarrer ce lundi 15 septembre.

Dans un message adressé aux Chefs de Circonscription d’éducation de Base (CCEB), encadreurs pédagogiques ainsi qu’aux directeurs et directrices d’écoles, M. Thiombiano a exprimé sa satisfaction face aux résultats du Certificat d’études primaires (CEP) et de l’entrée en sixième.

« La DPEPPNF-Gnagna a obtenu 93,64 % au CEP, se classant deuxième au niveau régional, et 100 % à l’entrée en sixième, option enseignement général », a-t-il rappelé, avant d’annoncer l’organisation d’une Journée de l’excellence provinciale le 30 octobre 2025.

Cependant, le Directeur provincial a souligné que ces résultats de 2025 imposent davantage de rigueur pour les maintenir, voire les améliorer. « Demain se prépare aujourd’hui », a-t-il insisté, appelant tous les acteurs à reprendre le chemin du travail dès l’ouverture de la rentrée administrative.

Selon les directives officielles, cette rentrée qui s’étend du 15 au 30 septembre doit être marquée par la tenue des conseils d’enseignants, la distribution du matériel didactique et l’achèvement des préparatifs pédagogiques, en vue du démarrage effectif des cours le 1er octobre.

M. Thiombiano a également attiré l’attention des CCEB sur la mise en œuvre d’une nouvelle réforme portant sur les conseils d’école, dont l’implémentation doit être amorcée dès cette rentrée.

En conclusion, le Directeur provincial a formulé le vœu d’une année scolaire apaisée, « débarrassée de toute exaction terroriste », et a souhaité une bonne rentrée administrative à l’ensemble des acteurs du système éducatif de la Gnagna.

Agence d’Information du Burkina