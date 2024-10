POLITIQUE: KENYA-DESTITUTION-RÉACTION

La destitution du vice-président kenyan pourrait déclencher une vague de protestations

NAIROBI, 19 octobre. /TASS/. La démission du vice-président kenyan Rigathi Gachagua pourrait conduire à la reprise des actions de protestation, mais celles-ci ne seront pas aussi massives que les manifestations antigouvernementales de juin. Cette opinion a été communiquée à TASS par l’avocat et activiste kenyan Nafula Wafula.

La veille, le Sénat kenyan a voté la mise en accusation du vice-président pour corruption, atteinte au gouvernement et manque de subordination, mais après l’appel de Gachagua au tribunal, la décision a été reportée au 24 octobre. Entre-temps, vendredi matin, le président kenyan William Ruto a nommé l’ancien ministre de l’intérieur Kithure Kindiki au poste de vice-président et les membres de l’Assemblée nationale ont voté à l’unanimité en faveur de cette nomination.

« Je n’exclus pas que Gachagua organise des manifestations, en particulier dans sa région d’origine, le Mont Kenya. Je suis plus que certain qu’une telle chose pourrait se produire. Mais pas à l’échelle de ce qui s’est passé en juin. Si les gens descendent dans la rue pour protester contre sa démission, cela lui permettra de gagner en poids politique et de démontrer sa pertinence aux yeux des Kenyans. Comme je sais qu’il ne reculera pas aussi facilement, je ne serais pas surpris que les manifestations commencent. Mais je ne pense pas qu’elles s’étendront à tout le pays, elles seront régionales. Il n’a pas ce genre de soutien dans tout le Kenya », a-t-elle déclaré.

Dans le même temps, l’experte a fait remarquer que la décision du parlement pouvait être contestée devant les tribunaux. « Lors des manifestations de juin, les gens étaient favorables à la démission non seulement du vice-président, mais aussi du président lui-même, de sorte qu’un tel appel pourrait à nouveau être lancé lors des manifestations ».

Les manifestations contre les hausses d’impôts ont commencé au Kenya le 18 juin et se sont intensifiées le 25 juin lorsque les manifestants ont mis le feu aux bâtiments du parlement et du conseil municipal dans la capitale. Selon la Commission nationale des droits de l’homme, 50 personnes sont mortes et plus de 350 ont été blessées depuis le 18 juin. Le projet de loi prévoyait une augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur les transports, les produits alimentaires et les téléphones portables, mesures recommandées par le FMI. Le président kenyan a ensuite retiré le projet de loi controversé.

Les autorités kenyanes ont déclaré par la suite qu’elles avaient l’intention de poursuivre les hommes politiques et les députés impliqués dans l’organisation des manifestations antigouvernementales de juin liées au vice-président.

Avec TASS