La Confédération des États de l’Alliance du Sahel et la Russie entament des consultations

Ouagadougou, 1er avril 2025 (AIB) – La Confédération des États de l’Alliance du Sahel (AES) et la Fédération de Russie entament un dialogue diplomatique de haut niveau à l’occasion de la première session des consultations qui se tiennent à Moscou les 3 et 4 avril 2025, a-t-on appris.

Cet événement marque une étape importante dans la consolidation des relations entre les deux parties.

Ces consultations, qui réunissent les chefs de la diplomatie des pays membres de l’AES et leur homologue russe, visent à renforcer les liens entre les deux entités.

L’objectif principal est d’élargir leur partenariat et leur dialogue politique à l’échelle confédérale et de les inscrire durablement dans les agendas diplomatique, de développement et de défense.

Les discussions porteront sur plusieurs thématiques stratégiques, notamment la coopération économique, les infrastructures, la sécurité et la défense, avec pour ambition de répondre aux aspirations profondes des populations de l’espace AES.

Agence d’information du Burkina