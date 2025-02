La communauté musulmane de Pouytenga lance la construction d’un centre de santé

Pouytenga, 25 fév. 2025 (AIB) – La communauté musulmane de Pouytenga a lancé un appel à contributions pour mobiliser 2,4 milliards de francs CFA en vue de la construction d’un Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA). La cérémonie de pose de la première pierre s’est tenue le dimanche 23 février 2025, au secteur n°2, quartier Baka, sous le haut patronage de Son Excellence le Président de l’Assemblée législative de la transition (ALT), Dr Ousmane Bougma, en présence du ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Kargougou, du ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana, ainsi que de plusieurs dignitaires de la communauté musulmane.

Dans un élan de solidarité, la communauté musulmane de Pouytenga souhaite contribuer à l’amélioration de l’offre de soins pour les populations en construisant ce centre à l’est de la ville.

D’un coût estimé à 2,4 milliards de francs CFA, l’infrastructure comprendra un bloc opératoire, un dispensaire complet, une maternité, un laboratoire, une pharmacie, un service de santé mentale, une morgue, une buanderie, un logement pour le personnel, un terrain de sport et un espace de rassemblement.

Un projet inclusif au service de toutes les communautés

L’objectif, selon les initiateurs, est d’améliorer la santé des populations, toutes confessions religieuses confondues.

La cérémonie de pose de la première pierre a rassemblé de nombreuses autorités administratives ainsi que des habitants de Pouytenga et des environs.

Elle a débuté par l’exécution de l’hymne national, suivie d’une prière (doa) dirigée par Cheikh El Hadj Moryouré de Kougr-Singhin, qui a invoqué des bénédictions pour la réussite du projet, les donateurs et la paix au Burkina Faso.

Sa Majesté Naba Yemdé, Kourit-yir Soaba, de Koupéla, a salué cette initiative bénéfique pour la population du Kouritenga et transmis le message du Mogho Naba, insistant sur l’importance de l’éducation des enfants pour un avenir prospère et solidaire.

Le président de la délégation spéciale communale de Pouytenga, Benoît Tiemtoré, a exprimé sa gratitude aux participants et félicité la communauté musulmane pour ce projet ambitieux, exhortant les habitants à soutenir sa réalisation.

Dans un message lu par Sadate Bikienga, le président de la communauté musulmane de Pouytenga, El Hadj Souleymane Sana, a rappelé que ce projet est le fruit d’un élan de mobilisation communautaire, poursuivant la dynamique engagée avec la construction d’un CMA à Tanghin.

Il a précisé qu’une cagnotte de 100 millions de FCFA est déjà disponible et qu’un terrain de 3 hectares a été offert par El Hadj Issa Kaboré, dit Issa Baka.

Un comité de gestion des fonds, composé de 14 membres et présidé par El Hadj Souleymane Sana, a été mis en place pour assurer la transparence et la bonne exécution du projet.

Un projet soutenu par les autorités et la communauté musulmane

Le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Kargougou, a souligné l’importance de cette infrastructure, compte tenu du fait que le district sanitaire de Pouytenga, avec ses 270 000 habitants, ne dispose que de 29 formations sanitaires, dont un CMA vétuste.

Il a réaffirmé l’engagement du gouvernement à accompagner cette initiative, qui cadre avec la vision du Chef de l’État pour le renforcement du système de santé.

Plusieurs dignitaires, dont l’Imam Boubacar Yugo, Cheikh Abdallah Derra et le représentant du président du patronat du Burkina, El Hadj Hamidou, dit « Hamid Carreau », ont exprimé leur soutien au projet, invitant tous les membres de la communauté à y contribuer.

Le président de la communauté musulmane du Burkina, El Hadj Moussa Koanda, a félicité les initiateurs et encouragé les autres localités à suivre cet exemple de solidarité et d’engagement citoyen.

Il a appelé à prôner l’union et la fraternité entre Burkinabè et à prier pour les Forces de défense et de sécurité (FDS) afin de ramener la paix et permettre le retour des déplacés internes.

Un projet ouvert à toutes les bonnes volontés

En clôture, le curé de la paroisse Notre-Dame de Fourvière de Pouytenga, Abbé Alphonse Kaboré, a salué cette initiative, la qualifiant de « belle contribution au bien-être de l’homme et de toute la société ».

Il a insisté sur la nécessité d’assurer une gestion rigoureuse du futur établissement, avec un personnel qualifié et une ouverture à tous les patients.

La communauté musulmane de Pouytenga n’en est pas à son premier projet humanitaire. Entre 2020 et 2024, elle a collecté plus de 150 millions de francs CFA pour financer des actions en faveur des populations, notamment le soutien aux déplacés internes, la construction d’un centre d’imagerie médicale, la réalisation de forages et l’appui à l’éducation.

Elle invite toutes les bonnes volontés à s’engager dans la réalisation de ce centre médical, symbole de solidarité et d’engagement pour le développement local.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

SM/ata