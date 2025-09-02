Burkina – Sandbontenga – Montée – Couleurs

Koulsé : Le SGR sonne la mobilisation pour la réussite de la semaine régionale de la culture

Kaya, 2 août 2025, (AIB) – La Secrétaire général de la région(SGR) des Kuilsé, Bernadette Adenyo/Sermé, a appelé mardi 2 à l’occasion de la montée des couleurs nationales, les corps constitués et la population de la région à se mobiliser autour des compétitions de la semaine régionale de la culture qui se tiendront les 6 et 7 septembre 2025 à Kaya.

La direction régionale de l’économie et de la planification des Kuilsé a accueilli la cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales le mardi 02 septembre 2025 sous la présidence de la Secrétaire général, Bernadette Adenyo/Sermé, en présence des autorités administratives, religieuses et coutumière, des Forces combattantes et des responsables des couches socioprofessionnelles.

L’occasion a été saisi la SGR pour annoncer la tenue de la semaine régionale de la culture, Kaya 2025 les 6 et 7 septembre. L’ouverture de cet évènement culturel marquera le lancement officiel des semaines régionales de la culture et mobilisera des membres du gouvernement.

Elle a précisé que les compétitions dans plusieurs disciplines culturelles permettront de désigner les ambassadeurs de la région pour la semaine nationale de la culture prévu en 2026 à Bobo-Dioulasso. Elle appelé à la mobilisation générale et à l’union sacrée avec les artistes pour la promotion de la culture locale.

Par anticipation, Bernadette Adenyo/Sermé a souhaité une bonne rentrée administrative aux acteurs de l’éducation de la région.

Rappelant les résultats satisfaisants de l’année scolaire écoulée, elle a invité l’ensemble des acteurs à redoubler d’ardeur et de persévérance pour une nouvelle année plus fructueuse.

Des directeurs de services nouvellement installés ont également été présentés à l’assistance.

Agence d’information du Burkina

AIO/yos