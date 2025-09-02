Burkina/Banwa-Société-Don-Bacheliers-Immersion

Solenzo : La coordination provinciale des femmes des Banwa fait un don d’une valeur de 38 000 FCFA aux bacheliers en immersion patriotique

Solenzo, 2 Sept 2025 (AIB) – La coordination provinciale des femmes des Banwa a donné du savon et de l’eau d’une valeur de 38 000 FCFA aux bacheliers en immersion patriotique obligatoire, le mardi 2 septembre 2025 à la préfecture de Solenzo.

Ce don est composé de deux cartons de savon, un bidon de 20 l de savon liquide, un sac de savon en poudre et de 10 paquets d’eau de 40 sachets, le tout d’une valeur de 38 000 FCFA.

Selon Fatimata Binta Wibga , coordonnatrice provinciale des femmes de la province des Banwa, ce geste vise à accompagner leurs enfants et aussi les encourager pour la suite de l’immersion patriotique.

Le Haut-commissaire de la province des Banwa, Sanfiénalé Joseph Sirima, et le directeur provincial de l’enseignement secondaire de la formation professionnelle et technique des Banwa ont remercié les femmes pour leur geste.

Agence d’information du Burkina

SO-dnk-ata