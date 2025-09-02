Burkina-Modernisation-Administration-Publique

Burkina/Modernisation de l’administration publique : Les activités de la stratégie nationale exécutée à 74,89% en 2024

Ouagadougou, 2 sept. 2025 (AIB)- Les activités de la stratégie nationale de la modernisation de l’administration publique ont été exécutées à 74,89 % en 2024 contre 31,86 % en 2023, a appris l’AIB mardi, lors de la première session ordinaire du Conseil national de la Modernisation de l’administration et de la bonne gouvernance (CN-MABG).

Présidée par le Premier Ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, les travaux ont porté sur l’état de la mise en œuvre en 2024 de la promotion de la bonne gouvernance et de l’évaluation de la performance globale de l’administration.

Le Premier Ministre a invité les responsables des institutions et des ministères à mettre en priorité la digitalisation, la rationalisation des structures administratives ainsi que la promotion de la transparence et de la redevabilité au sein de leurs structures respectives.

‎Ces priorités doivent se traduire en actions concrètes dès 2026, à travers une nouvelle stratégie nationale avec un accent sur la gestion efficace des ressources humaines, l’opérationnalisation du guichet virtuel unique, et la vulgarisation d’un livre blanc sur les valeurs du service public burkinabè.

Agence d’information du Burkina

