Kourittenga/Tabaski 2025 : L’Imam Korgho exhorte les musulmans à cultiver la tolérance et à renforcer la cohésion sociale

Koupéla, 06 juin 2025 (AIB)-Les fidèles musulmans de Koupéla, ont, lors de la prière de la fête de Tabaski ce vendredi 06 Juin 2025, fait des invocations pour le retour rapide de la sécurité et de la paix au pays des hommes intègres. La prière a été présidée par El Hadj Mohamadi Korgho, Imam de la grande Mosquée de Koupéla.

Pour la commémoration de la fête de Tabaski, les leaders d’autres confessions religieuses, les coutumiers, les corps constitués de la province se sont joints à la communauté musulmane à prier pour le retour de la sécurité au Burkina Faso.

« Nous demandons à tous à l’issue de cette prière, d’entreprendre des actions qui puissent contribuer à apporter la paix dans notre très cher pays, le Burkina Faso», a laissé entendre, le Vicaire de la paroisse cathédrale de Koupéla, Abbé Bienvenue Zinaba,

Selon le président de la communauté musulmane du Kourittenga, El Hadj Ousséni Kouanda, cette commémoration est une occasion pour les uns et les autres de s’interroger et de mener de bonnes actions afin de se rapprocher davantage du créateur.

« Nous devons être de bons exemples pour nous-même, pour notre entourage et favoriser le retour de la paix dans notre pays», a-t-il souligné.

Sa Majesté Naaba Yemdé, le Kourt-Yir-Soaba de Koupéla, a fait des bénédictions pour une bonne saison agricole et surtout ses vœux de retour rapide de la sécurité au Burkina.

« Nous formulons nos vœux pour le retour de la paix, de la sécurité et une parfaite harmonie entre les communautés vivant dans notre province et leur a rappelé qu’ils sont des vecteurs de paix à travers les messages qu’ils véhiculent dans leur milieu de vie et partout ailleurs », a fait savoir le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo.

Il a par ailleurs invité l’ensemble, de travailler main dans la main pour instaurer la paix au Faso.

Agence d’information du Burkina

