Gourma/Tabaski 2025 : L’imam Elhadji Aboubakar Kina prie pour les FDS et les VDP

Fada N’Gourma, 6 juin 2025 (AIB)-Dans son sermon de la prière de la Tabaski 2025, l’imam Elhadji Aboubakar Kina a prié pour les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ce vendredi 06 juin 2025 à Fada N’Gourma.

A l’instar des autres villes du Burkina Faso, les fidèles musulmans de Fada N’Gourma, ont célébré la fête de la Tabaski ce vendredi 06 juin 2025.

L’imam Elhadji Aboubakar Kina qui a dirigé cette grande prière entre présence de ses fidèles musulmans, des autorités administratives, militaires paramilitaires, et les frères des autres confessions religieuses, a exhorté Allah dans son sermon afin qu’il assiste jour et nuit les FDS et les VDP qui sont engagés dans la reconquête de l’intégrité du territoire burkinabé souvent au prix de leur vie.

Il a prié pour que Dieu protège le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et les autorités qui l’assistent dans la gouvernance de leur cher pays.

A l’orée de l’hivernage, Aboubakar Kina, a demandé à Dieu une bonne saison pluvieuse afin qu’ils puissent cultiver pour subvenir à leur besoin quotidien.

Monseigneur Yenpaabou Pierre Claver Malgo, au nom de la communauté catholique, a déclaré qu’ils sont venus pour accompagner les frères musulmans dans leur prière et leur souhaiter bonne fête.

Il a poursuivi en soutenant qu’ils sont venus pour accompagner les musulmans dans l’imitation de la foi, l’espérance et l’obéissance d’Abraham.

A cet effet, Monseigneur Yenpaabou Pierre Claver Malgo a souhaité que tous les croyants puissent imiter Abraham dans sa foi, son espérance et son obéissance à Dieu qui sauve et qui veut les sauver.

«Avec cette foi et cette espérance, leur prière sera exaucée», a -t-il ajouté.

Le Haut-commissaire de la province du Gourma, Silas Nacanabo, a souhaité bonne fête à tous les fidèles musulmans.

Il leur a également exprimé sa gratitude pour toutes les prières et actions en faveur la reconquête du territoire régionale.

M. Nacanabo les a invité à continuer de parler de la paix et de la cohésion sociale, car selon lui, la région de l’Est en a besoin.

Agence d’information du Burkina

