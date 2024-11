BURKINA-KOURITTENGA-COOPERATION-SOIREE

Kourittenga/ENABEL : Une soirée pour renforcer les liens d’amitié

Koupéla, (AIB)-L’Agence belge de développement, a organisé une soirée d’amitié, le samedi 23 novembre 2024, à Koupéla, dans le cadre de l’initiative « Une semaine avec Enabel dans le Centre-Est », pour renforcer les liens pour un développement durable dans le Centre-Est en présence du haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo.

La soirée d’amitié organisée le samedi 23 novembre 2023 à Koupéla, a réuni des autorités de la région du Centre-Est et des partenaires sous la bénédiction de sa majesté Naaba Yemdé de Koupéla.

Le Chef de projet pour le programme de coopération bilatérale entre la Belgique et le Burkina Faso, représentant de Enabel à Koupéla, Adama Kaboré, a exprimé la gratitude de l’Agence belge de développement envers ses partenaires pour leur soutien et leur engagement.

« L’ensemble de l’équipe Enabel m’a confié que la présence de nos partenaires est pour nous une source d’inspiration constante. Nous sommes motivés à toujours mieux servir notre région, le Centre-Est, et à identifier les actions les plus efficaces pour son développement. En cet instant, nous souhaitons partager un moment de convivialité, loin des pressions du travail pour renforcer notre amitié et notre coopération », a-t-il souligné.

Enabel, acteur clé du développement, continue dans sa collaboration avec les autorités et les communautés locales pour mener à bien les projets inscrits dans ses portefeuilles 2019-2023 et 2023-2027.

Cette dynamique permet d’améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables tout en mettant toujours la cohésion sociale au centre de ses activités.

Le haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, représentant le gouverneur de la région du Centre-Est, a salué la contribution de Enabel au développement de la région du Centre-Est.

« Nous avons pu constater que la coopération entre le Royaume de Belgique et le Burkina Faso, à travers les projets des portefeuilles 2019-2023 et 2023-2027, a permis à notre région de renforcer son développement socio-économique, d’améliorer l’accès aux services sociaux de base et de promouvoir la cohésion sociale, en particulier auprès des populations les plus vulnérables», a-t-il déclaré.

Moctar Ilboudo, a également traduit les remerciements du gouverneur de la région et du gouvernement burkinabè à Enabel pour les efforts déployés dans le Centre-Est.

La soirée a connu la remise de lots aux heureux gagnants du jeu radiophonique organisé dans le cadre de l’initiative « une semaine avec Enabel dans le Centre-Est ».

Agence d’information du Burkina

