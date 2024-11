BURKINA-GOURMA-ENGAGEMENT-JEUNESSE-PANEL

Gourma : Une organisation sensibilise les jeunes dans la lutte contre le terrorisme

Fada N’Gourma, (AIB)-L’Organisation de la société civile (OSC) « le Vent républicain », a animé le samedi 23 novembre 2024, un panel au profit de la population de Fada N’Gourma, pour susciter l’engagement des jeunes dans la lutte contre le terrorisme.

Depuis près de 10 ans que le Burkina Faso fait face à une guerre imposée par l’impérialisme.

Dès lors, un combat est mené pour libérer le pays des hommes intègres.

Pour apporter sa pierre dans cette lutte, le ‘’Vent Républicain’’ a décidé de mener des activités dans les 13 régions du pays, afin de permettre à la population en générale et particulièrement aux jeunes de saisir pleinement les enjeux de ce combat et de s’engager sans réserve pour un Burkina Faso uni et prospère dans une AES qui s’impose.

C’est ainsi que cette OSC se fait l’obligation de tenir, le samedi 23 novembre 2024, un panel dans la cité de Yendabili, sur le thème « Engagement citoyen et patriotique des jeunes dans la reconquête du territoire national et l’effectivité de la souveraineté ».

Le coordonnateur national de ‘’Vent Républicain’’, Oscar Séraphin Ki, a indiqué que leurs activités dans les 13 régions s’inscrivent dans le cadre de la mobilisation générale de la jeunesse en particulier et de la population en général, dans l’accompagnement du processus de rupture et de changement de paradigme engagé par le président du Faso.

Il a ajouté que l’OSC entend aussi favoriser une synergie d’action avec les Forces de Défense et de Sécurité et la population civile dans cette lutte commune à tous les patriotes.

Selon le paneliste, le commandant du groupement de sécurisation de la région de l’Est, le commandant Habib T. Sourabié, ce panel vise à échanger sur la contribution de la population dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme.

Pour lui, c’est ensemble que le Burkina Faso gagnera cette lutte contre la barbarie.

Le commandant Habib T. Sourabié, a indiqué que la contribution de la population entre autres sur les plans social et religieux pourrait y être salutaire.

Le parrain de ce panel, David Sagnan, a estimé que l’apport de la population est plus que crucial car cette guerre a endeuillé beaucoup de famille et a créé plusieurs préjudices à des innocents.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/yo