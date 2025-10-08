BURKINA–MEDECINE–TRADITIONNELLE–VALORISATION

Koulsé/Médecine Traditionnelle : Le Colonel-Major Z. Balise Ouédraogo plaide pour une nouvelle terminologie plus honorifique

Kaya, 7 oct. 2025 (AIB) – Lors de la cérémonie d’ouverture de la Semaine nationale de la médecine traditionnelle et alternative tenue à Kaya le 6 octobre 2025, le Colonel-Major Z. Balise Ouédraogo, gouverneur de la région des Koulsé a exprimé son désaccord face à l’utilisation de certains termes qu’il considère dévalorisants pour la médecine traditionnelle. Le colonel-major a suscité un débat en questionnant l’appellation même de cette pratique, qu’il juge péjorative.

« Pourquoi, quand il s’agit de nous, parle-t-on de médecine traditionnelle? Les Chinois, eux, ont leur médecine et on l’appelle médecine chinoise. Pourquoi devrions-nous qualifier la nôtre de traditionnelle, un terme qui contraste avec le moderne ? », a-t-il lancé devant un public attentif.

Selon le gouverneur, il est important de changer cette terminologie afin de valoriser les savoir-faire locaux. « Il ne faut pas que nous dévalorisions ce que nous sommes, ce que nous savons et ce que nous connaissons », a-t-il souligné, invitant les participants à réfléchir à des termes plus honorifiques pour désigner cet héritage médical.

Le Colonel-Major estime que c’est en valorisant les savoir-faire que les jeunes seront plus motivés à s’investir davantage dans l’enrichissement et l’évolution des connaissances héritées. « En parlant de soi-même, il est essentiel de choisir des termes qui inspirent la fierté et l’intérêt, surtout chez nos enfants », a-t-il ajouté pour susciter la réflexion sur l’identité et la reconnaissance de la médecine burkinabè à travers le monde.

Agence d’information du Burkina

