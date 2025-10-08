BURKINA-INITIATIVE-FASO MEBO-SOPAMIB-PERSONNEL-SOUTIEN

Léraba/Faso Mêbo : Le personnel de la SOPAMIB mobilise 22,5 millions de F CFA pour l’embellissement urbain

Sindou, 30 sept. 2025 (AIB)-Les travailleurs de la Société de participation minière du Burkina Faso (SOPAMIB), ont mobilisé, le samedi 27 septembre 2025, 22,5 millions de F CFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, simultanément à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Ce don est destiné à l’embellissement et au développement des villes du pays.

Dans le but de contribuer à l’embellissement et au développement des villes du pays, les travailleurs de la Société de participation minière du Burkina Faso (SOPAMIB), ont remis 22,5 millions de F CFA à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

Selon le porte-parole des donateurs, Nana Koné, c’est le personnel de la SOPAMIB à Ouagadougou et des travailleurs des sites miniers de Wahgnion dans la Léraba et ceux de Boungou dans la Tapoa, qui ont mobilisé ce fonds à travers des collectes volontaires.

Ce don est composé de 400 tonnes de granit concassé, 300 tonnes de poudre de granit, 300 tonnes de sable, 28 bidons d’huile de vidange, 20 tonnes de ciment, 02 bétonnières, 200 gilets jaunes, 03 millions de F CFA en bons de carburant, 100 bidons d’huile alimentaire et 07 tonnes de riz.

Placée sous le signe de la résilience et de la mobilisation nationale et solidaire, cette remise a réuni près de 200 travailleurs de la SOPAMIB sur les sites de production des pavés de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso, où ils ont confectionné des pavés destinés aux espaces urbains.

« Nous voudrions profiter de cette tribune pour saluer l’esprit patriotique et de résilience de nos collègues de Boungou qui malgré les difficultés liées aux défis sécuritaires à leur niveau ont décidé de ne pas être en reste de cette noble initiative », a souligné Nana Koné et Anita Koné, respectivement des sièges SOPAMIB de Bobo et de Ouagadougou.

Ces donateurs ont invité chaque burkinabè à porter sa contribution selon ses moyens.

Quant aux responsables de Faso Mêbo, ils ont apprécié ce soutien qui vient renforcer la capacité de l’initiative présidentielle, transformer les villes Burkinabè et améliorer le cadre de vie des populations.

La SOPAMIB est une société à capitaux publics créée en juillet 2014 et rendue opérationnelle en 2024 par la volonté des autorités actuelles du pays pour renforcer la participation nationale dans l’industrie minière.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/oo