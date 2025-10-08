BURKINA-LOROUM–PARTICIPATION-CITOYENNE-LANCEMENT

Loroum/JEPPC : Le Haut-commissaire invite la population à un engagement franc pour la réussite de la 2e phase

Titao, 7 oct. 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire de la province du Loroum, le capitaine Djibril Bassolé, a lancé, ce mardi 07 octobre 2025 à Titao, la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC). Il a invité la population à un engagement franc pour la réussite de la 2e phase.

Il a rappelé les valeurs d'intégrité, de loyauté et de civisme prônées par la révolution progressiste et populaire.

Il a rappelé les valeurs d’intégrité, de loyauté et de civisme prônées par la révolution progressiste et populaire.

«J’en appelle donc à la conscience patriotique de chacun : adoptons un attitude et des réflexes qui rangent nos faits et gestes sur le droit chemin de l’ordre et de la discipline », a-t-il.

Selon le capitaine Djibril Bassolé, ces journées constituent une halte pour revisiter les lignes directrices de la révolution progressiste et populaire.

« La réussite de cette révolution requiert de tout burkinabè la culture du civisme, la citoyenneté et la bonne gouvernance », a indiqué l’autorité provinciale.

Il a alors appelé chaque citoyen à se départir des maux tels que la corruption dans les administrations, le détournement de biens publics et l’incivisme.

«Je nous appelle donc à redoubler d’exemplarité dans nos quartiers, dans nos services, dans nos unités et dans nos administrations. Soyons des modèles d’intégrité et de responsabilité», a-t-il précisé.

Le Haut-commissaire, a saisi cette opportunité pour inviter les populations à un engagement franc pour faire de cette deuxième phase une réussite.

Plusieurs activités sont prévues au cours de ces journées d’engagement citoyen comme la sensibilisation sur le civisme routier, journée de salubrité, journée de la promotion du Faso danfani et des mets locaux.

Pour ce premier acte consacré au lancement, c’est au Lycée provincial du Loroum que les forces vives se sont retrouvées autour d’une cérémonie de montée des couleurs.

Cette deuxième phase des JEPPC 2025 est prévue se tenir du 02 au 16 octobre 2025.

