Koudougou : Le patronat de Nando fait un important don à Faso Mêbo

Koudougou, 17 oct. 2025 (AIB) – Une semaine seulement après le lancement de l’initiative présidentielle « Faso Mêbo » à Koudougou, le conseil régional du patronat de Nando a apporté, ce vendredi, un soutien matériel conséquent pour renforcer la fabrication de pavés sur le site local.

La cérémonie de remise de dons, qui s’est déroulée en présence du comité d’organisation piloté par le capitaine Ismaël Natanaël Nombré ainsi que des autorités administratives de la place, notamment le gouverneur de la région, le Haut-Commissaire de la province du Boulkiemdé et le préfet, président de la délégation spéciale communale de Koudougou, a été marquée par la générosité des opérateurs économiques.

Le coordonnateur de Faso Mêbo à Koudougou, le capitaine Ismaël Natanaël Nombré, a réceptionné, des mains du président du patronat de Nando, un don impressionnant comprenant 80 tonnes de ciment, 280 tonnes de granit, 1000 moules à pavés, 1 tonne de riz ainsi que de l’huile alimentaire.

Ce geste, salué par l’ensemble des acteurs, témoigne de l’adhésion des opérateurs économiques à la vision de développement endogène portée par le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Selon les donateurs, cette action est le point de départ d’une série de contributions des fils et filles de la région de Nando en faveur de cette initiative nationale noble, qui vise à l’embellissement et à l’assainissement de la région et partant du Burkina Faso tout entier.

La jeunesse locale, fortement mobilisée sur le site et activement engagée dans le malaxage, le moulage et le démoulage des pavés, a profité de l’occasion pour solliciter du matériel de travail spécifique, notamment un vibreur à béton, une demande qui a reçu un écho favorable auprès du patronat de Nando.

Ce soutien vient ainsi dynamiser les travaux de production de pavés à Koudougou, un maillon essentiel de l’initiative Faso Mêbo.

Outre le soutien du patronat, d’autres bonnes volontés se succèdent sur le site avec de quoi aider à l’avancement de l’initiative. On note par exemple que des camionneurs sont venus de Léo dans la Sissili avec un camion chargé de bois pour la cuisine. Toute chose qui a beaucoup réjouit les cantinières qui ont également reçu du patronat des vivres et de la liquidité pour l’achat des condiments.

Avec cet engouement des différents acteurs, il n’y a l’ombre d’aucun doute que l’initiative Faso Mêbo de Nando ira bon train.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA