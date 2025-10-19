BURKINA-COMMERCE-PRODUITS-LOCAUX-MOIS-CONSMMATION

Nando : Les autorités régionales encouragent la consommation des produits locaux

Koudougou, 17 oct. 2025 (AIB) – Dans le cadre du mois « Consommons local », les autorités régionales en charge du commerce ont effectué, vendredi, une tournée de sensibilisation dans la région de Nando, avec pour objectif de promouvoir les produits locaux et encourager les acteurs économiques à valoriser le « made in Burkina ».

Conduite par le directeur régional du commerce, Siebou Sou, la délégation a d’abord pris part au lancement officiel de la journée commémorative à la Chambre de commerce de Koudougou, avant de visiter une mini-foire organisée dans l’enceinte de la direction régionale. Plusieurs produits artisanaux et agroalimentaires locaux y étaient exposés.

Poursuivant leur programme, les autorités ont visité des unités de transformation, des ateliers de couture ainsi que trois boutiques d’alimentation afin de constater la présence des produits locaux dans les étalages et d’échanger avec les acteurs sur leurs préoccupations.

Dans une boutique de couture, le styliste a remercié la délégation pour sa visite et a formulé des doléances portant notamment sur la création de cadres de concertation entre stylistes et producteurs de matières premières, ainsi que sur la facilitation de l’accès aux crédits pour moderniser leurs ateliers et créer plus d’emplois.

Du côté des productrices, certaines ont salué l’initiative tout en soulignant des difficultés liées au coût élevé de certaines matières premières comme le petit mil, même si la situation tend à s’améliorer ces dernières années.

Au terme de la visite, M. Sou s’est dit satisfait de constater que les produits locaux occupent une place de choix dans les commerces. Il a réaffirmé l’engagement du ministère à renforcer l’accompagnement des acteurs afin que les prochaines éditions du mois du « Consommons local » gagnent davantage en envergure.

