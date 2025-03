BURKINA-CENTRE-OUEST-PROMOTION AGRICOLE-CPR DE GOUNDI – VISITE

Koudougou : le Bureau des grands projets salue l’engagement des apprenants du Centre de promotion rurale de Goundi

Koudougou, le 27 mars 2025 (AIB) – Dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour l’agriculture, la ville de Koudougou a accueilli jeudi, une délégation du Bureau national des grands projets qui a salué l’engagement des apprenants du Centre de promotion rurale de Goundi, a constaté l’AIB.

Accompagnée du Directeur régional de l’agriculture du Centre-Ouest, Antoine Zorma, et du Chargé de Mission de la présidence du Faso au Centre-Ouest, Pèma Florent Neya, la délégation conduite par Michel Congo, s’est rendue au Centre de promotion rurale (CPR) de Goundi dans le Sanguié, pour une visite de terrain riche en enseignements.

L’objectif principal de cette mission était de constater de visu l’efficacité de la formation dispensée, d’évaluer les conditions d’apprentissage offertes aux apprenants, et surtout, d’encourager, de féliciter et de sensibiliser les encadreurs et les apprenants.

Sur place, la délégation a pu mesurer l’enthousiasme et la motivation des apprenants, qui ont réaffirmé leur engagement à tirer le meilleur de cette formation. Ils ont également exprimé leur volonté de réinvestir leurs acquis pour contribuer activement au développement de leurs communautés respectives.

« Cette visite, de l’avis du chef de mission, Michel Congo, a été l’occasion de souligner l’importance cruciale de l’Initiative présidentielle pour l’agriculture, un programme ambitieux visant à renforcer le secteur agricole et à assurer la sécurité alimentaire du pays ».

La délégation a tenu à exprimer sa profonde gratitude au Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, au ministre d’Etat en charge de l’agriculture, à l’ensemble des techniciens de l’agriculture, au Gouverneur par intérim de la région du Centre-Ouest, ainsi qu’à tous les acteurs impliqués dans cette noble initiative.

Le directeur du CPR de Goundi, Toudoubsom Sawadogo s’est réjoui que « cette visite de terrain a permis de mettre en lumière l’engagement et la détermination des apprenants du Centre de formation rurale de Goundi, qui représentent l’avenir de l’agriculture burkinabè ».

En rappel, la durée de la formation dans ce Centre est de trois mois par cohorte de 2.000 apprenants, soit au total quatre cohortes de 8.000 jeunes dans l’année.

Agence d’information du Burkina

PB/FGB/AS/ATA