Burkina-Kossi-Environnement-Passation

Kossi/Eaux et forêt : Le nouveau directeur provincial s’engage à gérer dans la collégialité

Nouna, 21 mars 2025 (AIB)-Le secrétaire général de la province de la Kossi, Firmin Bassolé, a installé, ce vendredi 21 mars 2025, l’inspecteur des Eaux et forêts, Hamidou Dayamba, dans ses fonctions de directeur provincial des Eaux et forêts. Il s’est engagé à travailler dans la collegialité.

Nommé en conseil des ministres du mercredi 5 Mars 2025, l’inspecteur des eaux et forêts Hamidou Dayamba, a été installé, ce vendredi 21 mars 2025, par le secrétaire général de la province de la Kossi.

M. Dayamba remplace a ce poste le commandant Lassina Traoré, appelé à diriger la direction provinciale des eaux et forêts des Balé.

Hamidou Dayamba a d’abord rendu grâce à Dieu pour vivre cet instant et remercié ses parents pour l’éducation et les valeurs morales qu’ils lui ont inculquées.

Le directeur provincial entré, a exprimé sa reconnaissance au chef du département ministériel.

Conscient de l’ampleur et de la complexité des défis qui attendent le personnel des eaux et forêts, l’inspecteur Dayamba, s’est engagé à tout mettre en œuvre pour assurer une gestion durable et efficace des ressources forestières et fauniques au niveau provincial que régional.

Hamidou Dayamba, a rendu un hommage à son prédécesseur, pour les nombreux acquis et au personnel, il a promis l’écoute.

«Je voudrais être avec vous comme le chef qu’il faut», a-t-il ajouté.

Le commandant Lassina Traoré, a exhorté le personnel des eaux et forêts, à plus d’engagement pour soutenir le directeur entré dans sa mission de service public.

Il a demandé pardon a celles où ceux qu’il a offensé par ses paroles ou gestes dans l’exercice de ses fonctions.

Le secrétaire général de la province de la Kossi, a salué les mérites du commandant Traoré pour sa nomination.

Il a par ailleurs remercié le commandant pour sa franche collaboration avec les FDS et VDP pour endiguer l’hydre terroriste dans toutes ses formes dans la province de la Kossi.

Il a souhaité à M. Dayamba, la bienvenue dans la cité du Numandou et l’a invité à s’investir dans ses nouvelles missions.

Le représentant du personnel, le lieutenant des Eaux et forêts Assimou Toé, a au nom du personnel traduit leur disponibilité a travailler sous les ordres de l’inspecteur Dayamba pour la réussite de sa mission.

Il a souhaité bon vent au commandant Traoré pour la suite de sa carrière.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/yo