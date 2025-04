Burkina-Kossi-sensibilisation-talibés

Kossi: Des acteurs des foyers coraniques sensibilisés sur l’apprentissage des talibés

Nouna, 17 avril 2025 (AIB)-Les acteurs des foyers coraniques ont été sensibilisés, le mercredi 16 avril 2025 à Nouna, sur l’apprentissage des enfants talibés, sous la présidence du Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé.

Il existe 5467 foyers coraniques regroupant 160 957 enfants dont 53 649 filles selon le recensement de la direction générale de l’enseignement secondaire et supérieur et du ministère en charge de l’Education, réalisé en 2021.

Les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts-Bassins sont les plus affectées par le phénomène.

Pour apporter une réponse aux difficultés qu’éprouvent les enfants « talibés » dans leurs processus d’apprentissage, le ministère en charge de l’Education en collaboration avec l’Association formation développement ruralités (AFDR), ont mis en place une Stratégie de scolarisation accélérée/passerelle (SSA/P) avec l’appui de l’UNICEF à travers le Projet de renforcement de l’éducation et de protection des enfants talibés en abrégé (PREPET).

Ce projet est réalisé dans 10 centres de foyers coraniques à Nouna.

Pour comprendre la vision du projet et obtenir des résultats probants, le directeur en charge de l’éducation, Adama Dao, a d’abord présenté les modalités et les principes clés de la stratégie d’intervention.

Il a souligné dans sa communication que le projet s’appui sur des constats reels.

Le projet s’appui également sur la scolarisation des enfants talibés à cours terme, 7 mois d’apprentissage.

La deuxième communication présenté par Georges Traoré, a trait aux cahiers de charges des acteurs sur le terrain, c’est à dire le rôle et les responsabilités de tous les acteurs intervenant dans le projet y compris le rôle et la responsabilité de la commune.

Certes les difficultés ne manquent pas, les responsables des centres coraniques ont marqué leur accord sur les contenus, cependant l’emploi du temps et la période hivernale constitue un goulot d’étranglement qu’il faudra discuter plus largement avant le démarrage effectif des cours prévu début du mois de mai 2025.

Le Haut -commissaire Noufo Dembelé, a invité les acteurs à jouer un rôle prépondérant dans les actions de promotion d’une éducation de qualité pour tous les enfants et surtout les enfants talibés ou ceux en situation de la rue.

Etienne Ouédraogo représentant le directeur exécutif de l’AFDR, a souligné la nécessité d’apporter des solutions collectives aux réalités de la province.

