Kossi/CONASUR : 300 tonnes de vivres au profit des personnes vulnérables

Nouna, 7 août 2025 (AIB)-Le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Nouna, l’abbé René Simboro, a présidé, ce mercredi 6 août 2025, la rencontre d’information sur le processus de distribution de 300 tonnes de vivres mis à la disposition de la commune par le Conseil national de secours d’urgence (CONASUR), au profit des personnes vulnérables.

L’état du Burkina Faso et ses partenaires tentent de soulager les populations vulnérables à travers des interventions, comme la distribution gratuite des vivres.

A cet effet, le Conseil national de secours d’urgence (CONASUR), a mis à la disposition de la commune de Nouna 300 tonnes de vivres soit 160 tonnes de riz de 25 kg, 95 tonnes de maïs de 50 kg, 100 cartons de 50 boîtes de conserves de sardines et 150 cartons de sucre.

Cette distribution demeure un défi pour la direction provinciale en charge de l’action humanitaire et commande la participation des leaders communautaires.

La commune de Nouna en coordination avec la direction provinciale de l’action humanitaire, ont élaboré un plan de répartition faisant ressortir les localités, le nombre de personnes, le nombre de ménages, la quantité de céréales à distribuer.

En somme, une cartographie détaillée sur le processus de distribution en tenant compte des spécificités de chaque zone de distribution.

Le directeur provincial de l’action humanitaire de la Kossi, Alassane Kagoné, a présenté une stimulation de la distribution des vivres en fonction de la ratio par personne.

La stratégie de distribution a également pris en compte la période de distribution suivi de l’opération de distribution.

Le suivi de l’opération de distribution est organisé de telle sorte que les rapports de distribution et la liste nominative soient transmises dans les délais impartis.

Selon Alassane Kagoné, une rencontre de bilan a été programmée pour tirer les enseignements.

Le premier vice-président de la délégation spéciale de la commune de Nouna, l’abbé René Simboro, a souhaité la pleine participation des leaders communautaires pour la réussite de l’opération de distribution.

Des questions de compréhension, des propositions et des interpellations pour un meilleur accompagnement ont été des préoccupations soulevées par l’ensemble des acteurs de la chaîne de distribution.

Les participants recommandent l’effectivité du démarrage de l’opération de distribution ce mois d’août .

