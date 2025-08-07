Burkina/Faso Mêbo : L’Amicale des femmes de la police municipale offre 2 tonnes de ciment

Ouagadougou, 7 août 2025 (AIB) – Dans le cadre de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, l’Amicale des femmes de la police municipale a fait don de deux tonnes de ciment ce jeudi, témoignant ainsi de son engagement patriotique.

Une des membres de l’amicale, Alizeta Ilboudo, a expliqué que cette contribution répondait à l’appel lancé par le président du Faso dans le cadre de l’initiative.

« Le message est d’inviter toutes les institutions à suivre l’exemple des femmes de la police municipale », a-t-elle déclaré.

La représentante du président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Mamounata Ouédraogo, a également salué cette mobilisation et rappelé que ce geste symbolique du personnel féminin de la police municipale traduit un acte patriotique fort et encourage d’autres acteurs à s’engager dans cette dynamique.

L’initiative Faso Mêbo vise à mobiliser l’ensemble des institutions et des citoyens autour de projets d’assainissement, de réhabilitation et de développement des espaces publics, contribuant ainsi à améliorer le cadre de vie au Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

ZAF/ata