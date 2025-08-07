BURKINA-KENEDOUGOU-AGRICULTURE-REBOISEMENT

Kénédougou/Agriculture : Le ministre Ismaël Sombié encourage le rajeunissement des vergers à Orodara.

Orodara, 6 août 2025 (AIB)- Le ministre d’Etat, ministre en charge de l’Agriculture, Ismaël Sombié, a effectué une visite à Orodara ce mercredi 6 août 2025, où il a remis des plants de manguiers aux producteurs, dans le cadre de l’Offensive agro-sylvo-pastorale 2023-2025.

L’opération s’inscrit dans la dynamique de rajeunissement des vergers, à travers la création de nouveaux vergers, la taille des anciens, voire leur remplacement.

Pour ce faire, la Direction générale de la production végétale (DGPV) a commandé 175 000 plants de manguiers avec des pépiniéristes de Orodara, désormais réceptionnés et mis à la disposition du ministère.

Cette remise symbolique qui a eu lieu le mercredi 6 août 2025, aux directions régionales, vise à lancer officiellement la distribution, suivie de conseils techniques au profit des producteurs.

Dans la cité du Verger, le ministre en charge de l’Agriculture, Ismaël Sombié, a également échangé avec les producteurs sur les défis qu’ils rencontrent, notamment la lutte contre les mouches de fruits, le coût de production de la mangue et les difficultés liées à l’approvisionnement en eau pour l’arrosage.

Au cours de cette visite, un promoteur privé, Serges Kambiré, a présenté au ministre d’Etat, un produit innovant baptisé « Barbari Plants », une substance hydrophile capable de retenir l’eau en saison sèche et utile pour la croissance des jeunes plants. Le séjour du ministre Sombié à Orodara s’est achevé par une visite sur le chantier du marché de fruits, où il a salué l’état d’avancement des travaux et encouragé les acteurs.

Agence d’information du Burkina

AK/hb/oo