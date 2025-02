Burkina-Yatenga-Sport-USY-Association-Soutien

Difficultés de l’US Yatenga : l’Association Yaateng-koamb-nekre veut contribuer à relever les défis

Ouahigouya, 19 fév. 2025 (AIB)- L’Association Yaateng-Koamb-Nekre a rencontré le mardi 18 février au stade municipal Noufou Ouédraogo de Ouahigouya, les premiers responsables de l’Union Sportive du Yatenga (USY), club de football évoluant en Ligue 2, dans l’objectif de contribuer éventuellement à relever les difficultés qui minent l’équipe en cette fin de saison.

Evoluant dans le championnat national de Ligue 2 burkinabè, l’équipe provinciale du Yatenga vit des moments difficiles à cause du manque de moyens financiers. Tout récemment le club a renoncé à son déplacement à Boromo pour jouer son match des 32ème de finale de la coupe du Faso par manque de moyens.

Une situation qui a suscité l’alerte des supporters et des fils de la localité. Pour mieux comprendre ce qui se passe au sein du club, l’Association Yaateng-Koamb-Nekre, sur instruction de son coordonnateur le député à l’ALT Youssouf Ouédraogo a échangé avec les dirigeants de l’équipe.

Devant ses hôtes, le président de l’USY, Boukari Barry dit « Godré », a fait l’état des lieux d’une situation qu’il juge « suffisamment alarmante ». Parmi les difficultés, la direction du club a énuméré des points clés dont la résolution demeure problématique. Il s’agit entre autres, à l’en croire, des salaires des joueurs, des primes de matchs et l’organisation des rencontres.

Barry a invité les populations à suivre l’exemple de l’association Yaateng-Koamb-Nekre en venant à la source pour chercher les vraies informations au lieu de « vilipender les dirigeants sur une prétendue mauvaise gestion car la vraie réalité est que l’USY est orpheline et a besoin du soutien de tous pour son émergence ».

L’Association Yaateng-Koamb-Nekre qui a prêté une oreille attentive aux différentes préoccupations soulevées, a promis de s’engager afin de trouver d’éventuelles solutions pour résoudre cette situation. L’association à travers son porte-parole Boukary Porgo a adhéré aux préoccupations du président du club pour inviter les filles et fils de la cité de Naaba Kango, les opérateurs économiques en particulier, les supporters et tous les amoureux du ballon rond à s’investir selon leurs moyens, pour accompagner l’équipe et sauver par la même occasion l’honneur du Yatenga.

Agence d’Information du Burkina

