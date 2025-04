BURKINA-KOSSI-CELEBRATION-RAMADAN

Kossi/Aîd EL Fitr : Le Haut-commissaire Noufo Dembelé magnifie le vivre ensemble des différentes communautés

Nouna, le 31 mars 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Kossi, Noufo Dembelé, accompagné des autorités administratives, militaires, paramilitaires et des autres confessions religieuses, a participé à la prière marquant la fin du jeûne musulman, ce lundi 31 mars 2025, à la place de la mairie. Il a traduit son admiration pour l’esprit de solidarité et du vivre ensemble.

Les fidèles musulmans de la province de la Kossi, ont prié la fin du jeûne le lundi 31 mars 2025 à Nouna.

Après la prière, le Haut-commissaire a salué l’esprit de solidarité qui a prévalu tout au long du mois béni de Ramadan.

Il a surtout demandé à la communauté musulmane d’accompagner de prières et de bénédictions, les forces de défenses et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie pour le retour des villages deguerpis.

A l’endroit des autres communautés présentes, il a traduit toute son admiration pour l’esprit de solidarité et du vivre ensemble.

L’imam Gaoussou Dao dans son serment, a invité les musulmans a suivre l’exemple du prophète Mahomet, à être des exemples dans la société.

Il a fait des bénédictions pour le retour de la paix au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

